Doria esquece farinata e amplia alimentos orgânicos na merenda

PAULO SALDAÑA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois da polêmica criada com a proposta de incluir a farinata na merenda da rede municipal de ensino, o prefeito João Doria (PSDB) anunciou nesta quinta-feira (16) a ampliação de compra de alimentos orgânicos para a alimentação escolar. Doria disse que a ideia de incluir a farinata, composto produzido a partir de alimentos prestes a vencer, já está totalmente descartada para a merenda e para qualquer política da prefeitura. "Dada a polêmica, entendemos que não seria adequado insistir nesse projeto", disse. A compra de alimentos orgânicos para compor a merenda é exigida por lei municipal de 2015. A gestão informou que já abriu 14 chamadas para a compra de produtos desse tipo -o mesmo número firmado no ano passado- e outras quatro estão previstas. A prefeitura informou que investiu neste ano R$ 4,5 milhões em alimentos orgânicos e que, em 2016 (último ano da gestão Fernando Haddad (PT)), foram gastos R$ 2,8 milhões. Uma das chamadas foi voltada para a compra de verduras e hortaliças de agricultura familiar da cidade de São Paulo, ao valor de R$ 377 mil em dois meses. A iniciativa é inédita. Segundo o secretário de Educação, Alexandre Schneider, as escolas da prefeitura garantem nível nutricional superior ao exigido pela lei. "Essa é uma política de Estado. A merenda na prefeitura começa em 1930 com um copo de leite. De lá pra cá, todos os governos melhoraram e nós estamos fazendo nossa parte", disse Schneider. O anúncio da farinata na merenda feito por Doria havia causado um mal estar com secretaria de Educação. A pasta, que tem um departamento de alimentação escolar, nem sequer havia sido consultada. O tema é regido por legislação municipal e federal, que inviabilizaria a adoção do composto da forma como o prefeito anunciara. A secretaria de Educação anunciou ainda a ampliação do número de hortas pedagógicas, chegando a 592 escolas. Em 2016, eram 351. A pasta vai lançar no mês que vem um aplicativo, desenvolvido em um concurso, que possibilitará aos pais e a sociedade acompanharem a merenda das crianças. São servidas por dia 2,2 milhões de refeições diárias aos 995 mil alunos da rede, em 3.200 escolas.