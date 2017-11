Inscrições da Prova Pedestre UEL terminam sábado

Terminam no próximo dia 18 as inscrições para a 11ª edição da Prova Pedestre UEL, que será realizada em 26 deste mês, a partir das 8 horas, no interior do Campus Universitário. Informações e inscrições pelo endereço www.ticketagora.com.br. Inscrições até sábado (18) no valor de R$ 50,00 + taxa (Lote 02 - 500 vagas).

A largada e chegada serão no Centro de Educação Física e Esporte (CEFE), em frente ao complexo esportivo João Santana. A tradicional Prova Pedestre oferece percursos de 4 e 8 km nas categorias juvenil, adulto, pré-veterano e veterano, masculino ou feminino.

O objetivo da Prova Pedestre é congregar estudantes, professores e servidores com a comunidade externa. A edição deste ano terá como tema "Homenagem à Bandeira". Os três primeiros colocados que completarem a prova de 4 e 8 Km (categoria geral) receberão troféus, premiação em dinheiro e brindes.

Os atletas que completarem as provas terão direito à medalha de participação. Todos inscritos ganham kit composto por número de peito e chip de cronometragem descartável, de uso obrigatório, além da camisa promocional do evento.

A 11ª Prova Pedestre é uma realização da UEL, por meio da Pró-reitoria de Extensão (PROEX), organizada pela Olímpicos Sports (OSS).