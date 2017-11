Biblioteca tem programação infantil no Dia da Consciência Negra

A Biblioteca Pública do Paraná celebra o Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, com promoção de uma oficina de monotipia com a escritora e psicopedagoga Laura Monte Serrat. Destinada a crianças, a atividade acontece na Seção Infantil a partir das 14h30. Não é necessário fazer inscrição. A entrada é gratuita.

Em um primeiro momento, a oficina apresenta técnicas para fazer gravuras coloridas em uma única impressão. Em seguida, as crianças serão estimuladas a criar poemas que dialoguem com as gravuras produzidas no início da oficina e com questões relacionadas à consciência negra.

Nascida em Curitiba, Laura Monte Serrat é autora de livros na área de educação e trabalha com psicopedagogia para adultos, adolescentes e crianças. Poeta com experiência artística em monotipia e aquarela, desenvolve trabalho autoral e também é ativista de causas sociais.

Serviço:

Oficina de monotipia com Laura Monte Serrat

20 de novembro, às 14h30

Seção Infantil da Biblioteca Pública do Paraná

Rua Cândido Lopes, 133 – Centro - Curitiba

Entrada franca

Informações: (41) 3221-4980