Black Friday tem descontos em hotéis, cruzeiros e pacotes de viagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem está de olho em uma viagem pode aproveitar promoções criadas para a Black Friday, que acontece na próxima semana. O complexo de hotéis Costa do Sauípe (BA) oferece 20% de desconto para reservas de sete noites feitas entre 17 e 26 de novembro. A CI Intercâmbios disponibiliza entre segunda (20) e o fim do mês um pacote de sete noites pelo Canadá, sem aéreo, por 3.671 dólares canadenses (R$ 9.453), desconto de R$ 850. Já a Submarino Viagens oferece um pacote com quatro noites em Maceió com 50% de desconto, por R$ 784, além de diárias com pensão completa no resort Summerville, em Porto de Galinhas (PE), por R$ 678, desconto de R$ 400. As ofertas duram o mês todo. A CVC vende cruzeiro de oito noites a bordo do Costa Favolosa, com visita a Buenos Aires e Montevidéu, de R$ 4.409 por R$ 3.319, com taxas. A operadora tem ainda cruzeiro com o navio Sovereign, da Pullmantur, com visita ao Rio e a Búzios, de R$ 2.741 por R$ 2.335. A própria Costa tem neste mês descontos de até 38% em roteiros de travessia da Europa para o Brasil (R$ 2.299, com aéreo), pelo mar Mediterrâneo (R$ 1.928) e Caribe (R$ 2.027). Os valores não incluem as taxas.