Vocalista do Raimundos se apresenta no +55 no domingo

(foto: Divulgação)

Uma das principais bandas de rock do Brasil, Raimundos conquistou uma geração inteira com hits como "Puteiro em João Pessoa", "Selim" e "Mulher de Fases". Neste domingo, dia 19 de novembro, o +55 recebe Digão. O vocalista do Raimundos comemora seu aniversário no Sunday Sunset e presenteia os fãs com todas as músicas que fizeram parte da história da banda. Quem faz as honras da casa e recebe Digão para um show que promete ser inesquecível é a banda Bigode Groove.

Sunday Sunset BDay Digão (Raimundos) no +55

Data: 19/11/2017 - domingo

Abertura da casa: a partir das 17h

Ingressos: R$20 feminino e R$30 masculino (até às 20h, com nome no mural do evento no Facebook)

Informações e reservas: (41) 3322-0900 e (41) 99247-3322

Endereço: R. Vicente Machado, 866 – Batel

www.cincocinco.com.br