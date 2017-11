Shopping de Curitiba lança campanha de incentivo a lojistas

(foto: Divulgação)

O Shopping Mueller preparou mais uma grande ação de incentivo de vendas para os lojistas. Para fechar o ano de uma maneira especial, o mall irá sortear um Renault Kwid Life zero quilômetro para os vendedores das lojas do shopping. A campanha tem início no dia 22 de novembro de 2017 e segue até o dia 2 de janeiro de 2018 (último dia da Campanha “Natal Mueller”).

Durante todo o ano de 2017, o Shopping Mueller realizou campanhas de incentivo para estimular o aprimoramento do atendimento aos clientes, assim como, a participação destes nas promoções do mall. Segundo o coordenador de marketing do Shopping Mueller, Ciro Gonçalves, a ação que já vem sendo realizada em outras campanhas visa a valorizar e premiar os lojistas. “É uma maneira de incentivar as vendas de Natal e também de premiar os lojistas, que são os nossos principais parceiros”, afirma.

O vendedor de cada loja que alcançar o maior resultado em vendas, será selecionado para participar do sorteio do carro, que será realizado no dia 12 de janeiro de 2018.

SERVIÇO:

Campanha de Incentivo a Lojistas – Shopping Mueller

Local: Avenida Cândido de Abreu, 127 - Centro Cívico

Datas: 22 de novembro a 2 de janeiro de 2018

Telefone: 41 3074-1000