Bar de Curitiba promove 'IPA Day' com flash tattoo e música ao vivo

No próximo sábado (18), o bar Hendrix Brew House promove sua primeira edição do IPA Day. A programação especial inclui a tradicional costela assada a partir das 13h, flash tattoo, rock’n’roll durante toda a tarde, além de oito torneiras do estilo India Pale Ale e suas variações.

Segundo Marilise Oliveira, beer sommelière e sócia do bar, o estilo teve origem no período das colonizações. Quando os ingleses seguiam viagem, principalmente às Índias, levavam com eles as tradicionais Pale Ales, estilo tipicamente inglês. Porém, devido ao período em curso, era comum essas cervejas chegarem depreciadas ao destino. A solução foi aumentar o teor alcoólico e também a carga de lúpulo, conservante natural da cerveja.

Esse novo estilo foi batizado de India Pale e Ale, mais comumente chamado apenas IPA. O resultado desse processo é uma cerveja mais potente, mais amarga e muito aromática variando de acordo o tipo e quantidade de lúpulo utilizado.

Programação

O IPA Day começa às 13h, com a tradicional costela assada do Hendrix. A partir das 14h, acontece o som de Lucas Sgreccia, tocando versões de rock e blues e, às 20h, o Pulp Duo traz o melhor do rock'n roll nacional e internacional. Além disso, durante toda a tarde a equipe do Estudio Triade estará presente, realizando flashes de tatuagem.

Nas torneiras, a programação contará com cervejas exclusivas e também consagradas (tanto locais quanto de outras regiões).

Cervejas já confirmadas

Selvageria Double IPA: novidade da cervejaria Babuína, uma cerveja potente em amargor e álcool, muito aromática e saborosa ao estilo americano.

Schornstein Imperial IPA: medalha de ouro no Festival Brasileiro de Cerveja 2017.

Bodebrown Cacau IPA: American IPA com Cacau, recordista em medalhas, conquistou recentemente ouro no Mondial de La Bière no Canadá.

Providência/Bodebrown Session IPA: colaborativa entre as cervejarias Bodebrown e Providência, levou medalha de Bronze no South Beer Cup 2016.

Bruma Leve NE IPA: da Cervejaria Locomotive, diretamente de Rio Negrinho e pela primeira vez no tap do Hendrix. É uma clássica New England IPA, bastante frutada e de amargor equilibrado.

Ignorus Mutum Cavalo: campeã desde os tempos de panela, está no Top 10 no Untappd entre as American IPAs brasileiras.

Perro Libre Galaxy Sauvin APA: uma NE APA, resultado da 8ª edição do projeto Crowd Series da Perro Libre. Uma cerveja exclusiva e de edição limitada que merece destaque nessa festa.

Serviço:

Ipa Day no Hendrix Brew House

18 de novembro de 2017

A partir das 13h

Cervejas: a partir de R$ 13

End.: Rua Alberto Bolliger, 721, Curitiba.

Mais informações: Página do evento no Facebook