Contratação mais cara do Atlético não atuou em 59% dos jogos

Felipe Gedoz: artilheiro do time na temporada (foto: Geraldo Bubniak)

O meia-atacante Felipe Gedoz, 24 anos, foi a contratação mais cara do Atlético Paranaense em 2017. O clube pagou cerca de R$ 4,5 milhões pelos direitos do atleta, que veio do Club Brugge, da Bélgica. A expectativa é que o jogador fosse um dos protagonistas do time paranaense no ano, mas acabou pouco utilizado pelos treinadores.

Dos 68 jogos do Atlético no ano, Gedoz atuou em apenas 28, ou seja, 41% do total. Foi titular em somente 14 dessas partidas (20% do total).

Gedoz somou 1.473 minutos em campo. O máximo que poderia ter jogado é 6.120 minutos (90 minutos nas 68 partidas). Ou seja, foi aproveitado em apenas 24% do tempo.

Apesar de ser pouco utilizado, Gedoz é o artilheiro do Atlético na temporada. Ele marcou oito gols nessas 28 partidas – média de 0,29 por jogo. Também possui a melhor média de gols por jogo, à frente do meia Guilherme (0,24, com cinco gols em 21 partidas).

Gedoz chegou a ser afastado do grupo principal por semanas. O Atlético não deu detalhes sobre o afastamento. Em entrevistas, o técnico Fabiano Soares deu entender que o jogador ficou sem jogar devido ao excesso de peso.

O jogador também sofreu com lesões durante o ano e perdeu algumas partidas. Foi o caso do jogo com a Ponte Preta, na última quarta-feira (dia 15). Ainda não há previsão se ele terá condições de enfrentar o Vasco, no domingo.

OS ARTILHEIROS DO ATLÉTICO EM 2017

Pos Jogador Gols Jogos Média JT Tempo 1 Gedoz 8 28 0,29 14 1473 2 Nikão 7 48 0,15 43 3773 3 Lucho González 6 44 0,14 43 2970 4 Guilherme 5 21 0,24 18 1673 5 Sidcley 5 54 0,09 45 4065 6 Matheus Anjos 4 18 0,22 6 793 7 Ribamar 4 19 0,21 16 1323 8 Douglas Coutinho 4 44 0,09 25 2369 9 Thiago Heleno 4 40 0,1 40 3588 10 Pablo 3 35 0,09 26 2332 11 Éderson 2 18 0,11 7 784 12 Crysan 2 14 0,14 12 932 13 Eduardo 2 15 0,13 10 933 14 João Pedro 2 18 0,11 11 1008 15 Eduardo da Silva 2 19 0,11 11 1070 16 Jonathan 2 40 0,05 40 3381 17 Wanderson 2 41 0,05 37 3425 18 Matheus Rossetto 2 56 0,04 38 3476 19 Carlos Alberto 1 10 0,1 4 507 20 Marcão 1 6 0,17 6 554 21 Renan Paulino 1 8 0,12 6 600 22 Grafite 1 24 0,04 17 1425 23 Zé Ivaldo 1 20 0,05 18 1671 24 Otávio 1 30 0,03 30 2725

Legenda: JT = jogos como titular; Tempo = tempo em campo