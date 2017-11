Toro Rosso confirma Gasly e Hartley para 2018

JULIANNE CERASOLI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Equipe que mais mudou sua dupla de pilotos ao longo do ano de 2017, a Toro Rosso anunciou que a atual dupla, Pierre Gasly e Brendon Hartley, vai seguir no time na próxima temporada. Com isso, falta apenas a confirmação de três vagas para 2018. O time começou 2017 com Daniil Kvyat e Carlos Sainz, mas o russo foi demitido após o GP de Cingapura, chegando a retornar por uma etapa, nos EUA, quando Gasly teve que ir para o Japão para disputar a final da Super Fórmula. Ele acabou sendo oficialmente desligado do programa da Red Bull, que comanda a equipe, logo depois. Já o espanhol foi envolvido em uma extensa negociação que envolveu McLaren, Honda e Renault, e acabou sendo emprestado para os franceses até o final do ano que vem. Ele assumiu o lugar do também demitido Jolyon Palmer há três etapas. A negociação também representou a troca de fornecedor de motor da Toro Rosso em 2018, quando o time contará com os Honda. Já a McLaren ficou com o motor Renault, que equipe atualmente o time italiano. Para substituir seus titulares originais, a Toro Rosso primeiro chamou Gasly, que fazia parte do programa de jovens e era o substituto natural. Porém, precisando de alguém também para cobrir a caga de Sainz, o time acabou chamando de volta Hartley, que estava fora do programa de desenvolvimento há sete anos. Neste meio tempo, o neozelandês teve muito sucesso no Mundial de Endurance, correndo pela Toyota, e foi recentemente bicampeão mundial.