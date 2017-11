Tarde em Curitiba marca 31ºC. Chuva se aproxima

(foto: Franklin de Freitas/Arquivo Bem Paraná)

Curitiba tem uma quinta-feira (16) de muito calor. Às 14 horas a temperatura estava em 31ºC. Com a aproximação de uma frente fria, nuvens escuras já cobrem parte da Capital e ainda nesta tarde podem ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. O fim de semana deve manter essas condições, com possibilidade de chuva forte no sábado (18).

O eixo da frente fria atingiu o Rio Grande do Sul no final na manhã desta quinta-feira. À tarde este avança para nordeste com previsão para o aumento da instabilidade atmosférica no Paraná e no Sudeste do País nas próximas 24 horas.