Federer vira, bate Cilic e termina 1ª fase do ATP Finals com 100%

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O suíço Roger Federer encerrou a primeira fase do ATP Finals com 100% de aproveitamento. Nesta quinta-feira (16), ele derrotou o croata Marin Cilic por 2 sets a 1, com parciais de 6-7 (5-7), 6-4 e 6-1, e obteve a terceira vitória na competição. Desta forma, o atual segundo do mundo termina na liderança do grupo Boris Becker e aguarda a definição do segundo colocado do grupo Pete Sampras para saber quem enfrentará na semifinal. O búlgaro Grigor Dimitrov, o austríaco Dominic Thiem e o belga David Goffin disputam as duas vagas da chave. Já o croata Cilic se despede do ATP Finals sem vitórias na competição. Com duas derrotas nas rodadas anteriores, Cilic começou bem a partida, mesmo sem ter chance matemática de avançar à semifinal. Ele venceu o primeiro set no tie-break por 7 a 5, e chegou a manter equilibrada a segunda parcial até o décimo game, quando teve o saque quebrado e viu Federer fechar o set por 6 a 4. A partir daí, o suíço dominou totalmente o confronto. Sem dificuldades, ele quebrou o serviço de Cilic no segundo game do terceiro set, repetiu a quebra no sexto game e caminhou para vencer a parcial por 6 a 1 e comemorar o terceiro triunfo. Ainda nesta quinta, o alemão Alexander Zverev enfrenta o norte-americano Jack Sock em jogo que define o segundo lugar do grupo de Federer que irá para o semifinal do torneio.