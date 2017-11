Terceira Feira de Discos da Boca Maldita acontece este mês

(foto: Divulgação)

No próximo dia 25 de novembro, sábado, acontecerá a terceira edição da Feira de Discos da Boca Maldita, no Hotel Slaviero Slim, bem na Boca Maldita, centro de Curitiba. O evento é dedicado exclusivamente aos discos de vinil, um lugar especial para colecionadores, seja iniciante ou veterano. Será possível procurar e garimpar preciosidades em uma variedade de 21 expositores, todos de Curitiba, São Paulo, Santos, Londrina, Maringá, Joinville e Florianópolis. O público poderá escolher entre cerca de 10.000 LPs, a curadoria do evento prezou a qualidade do acervo, preço e gêneros de música, abrangendo assim um amplo leque musical, do rock e música brasileira em todas suas vertentes, ao pop, jazz, soul, reggae e etc.

Segundo os organizadores, Horácio De Bonis (ex-801 Discos e atual Sonic Discos) e Marcos Duarte (Joaquim Livros e Discos), é importante enfatizar que a feira é pensada para atender um público amplo, por isso existe um equilíbrio entre expositores que vendem LPs de gêneros mais específicos e/ou LPs raros, com os que vendem LPs mais comuns e baratos. "Na Feira de Discos da Boca Maldita tem LPs para todos os gostos e bolsos", diz Marcos Duarte, salientando que a feira não tem só raridades e discos caros, pelo contrário, é maior o número de LPs acessíveis, permitindo que o colecionador iniciante possa encontrar muita coisa boa para seu acervo.

Como complemento à feira, o público também poderá encontrar camisetas temáticas, de vários gêneros musicais, filmes, gravadoras, etc., fitas k7, assim como livros de música e HQs, e canecas com estampas com temática de música e cinema.

Evento paralelo - lançamento de livro sobre o rock de Curitiba

Como evento especial, dentro da feira, o escritor, poeta e advogado Eduardo Mercer fará uma sessão de autógrafos do seu recém-lançado "Uma Fina Camada de Gelo: O Rock Autoral e a alma arredia de Curitiba", que trata, especialmente, sobre um período fértil para as bandas curitibanas: a década de 1990. O período foi marcado por bandas como Relespública, Sr. Banana, Black Maria, Tessália e tantas outras, também por lojas de discos como a Temptation, a Savarim Discos, a 801 Discos e a Jukebox, além da grande antena musical que foi a Rádio Estação Primeira FM. O livro conta tudo que fez história nessa década especial para a música de Curitiba.

Serviço

Feira de Discos da Boca Maldita

Dia 25.11.2017 - das 10 às 19h

Hotel Slaviero Slim

Av Luiz Xavier, 67 – primeiro andar

Entrada gratuita