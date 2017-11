Peça que estreia nesta quinta no Guaíra encerra trilogia sobre a angústia

(foto: Ana Valéria Caetano/Serafim Cia Teatral)

O espetáculo teatral “Cromossomos” realizado pela Serafim Cia. Teatral, é a última parte da trilogia existencialista concebida por Fernando Cardoso; a primeira parte “Solidrão” apresentada em 2015, e a segunda parte “Pedaços de Nozes” apresentada em 2016. Focando nas divagações em torno das relações humanas diante da vida e o sentido de existir. Estreia nesta quinta-feira (16), no Mini Auditório do Teatro Guaíra.

O drama existencialista pretende trazer a reflexão do público em um ambiente psicológico, no qual o Eu, o Homem, a Mulher e o Menino se desnudam em pensamentos e sentimentos que permeiam o jogo cênico, revelando que todos são apenas um. “Sempre é tempo de nos interiorizarmos, através do nosso âmago entre verdades e mentiras efetuarmos o resgate real”, afirma o dramaturgo e diretor Fernando Cardoso.

Segundo Cardoso, a montagem tenta desvendar a existência através da angústia humana em uma performance contemporânea, com texto dinâmico e ácido baseado na obra filosófica de Soren Kierkegaard. Explora as consequências das ações humanas frente às antíteses: vida, morte, amor e ódio. “Vivemos imersos por tecnologias e um cotidiano frenético que nos isola da nossa centelha humana, e através do Teatro podemos lançar uma reflexão sobre quem verdadeiramente somos”, pontuou Fernando Cardoso.

Cardoso explica que a montagem da peça, explora situações universais do rompimento afetivo, latente nas relações amorosas. Há a intenção de fazer com que o público se reconheça no contexto e se familiarize com alguma situação. “É um espetáculo para lavar a alma e fazer a catarse necessária para nos encontrarmos como seres humanos no mundo em que vivemos”, disse Cardoso.

“A existência humana é um jogo de ações fomentadas nos pensamentos e sentimentos revelando cotidianamente a nossa face oculta. O eu que se esconde até mesmo do espelho que nos reflete. Temos medos arraigados que fazem com que fiquemos inertes em situações que tonicamente deveríamos agir. Há situações que é necessário perder o equilíbrio para nos encontrar” conclui Fernando Cardoso.



Serviço:

CROMOSSOMOS

Inadequado para menores de 16 anos.

Mini Auditório do Teatro Guaíra

Rua Amintas de Barros, s/n

Bilheteria do Teatro Guaíra: Informações (41) 3304-7979 / 3304-7982

Vendas pelo disk ingressos: www.diskingressos.com.br (41) 3315-0808

De 16 a 26 de novembro

De Quinta a Domingo às 20h

Duração: 70 minutos

Valor do Ingresso: R$ 40,00 (Inteira) e R$ 20,00 (Meia).

Texto e Direção: Fernando Cardoso

Elenco: Ana Valéria Caetano, Ithamar Kirchner e Fernando Cardoso

Figurinos e Sonoplastia: Fernando Cardoso

Iluminação: Rodrigo Ziolkowiski

Realização: Serafim Cia Teatral