Brasil tem 40% de chances de pegar campeão mundial na 1ª fase

A seleção brasileira tem 40% de chances de ter em seu grupo um campeão mundial na Copa de 2018, na Rússia. O sorteio será realizado no dia 1º de dezembro no Kremlin, em Moscou. Espanha, vencedora em 2010, ou Inglaterra, vencedora em 1966, poderão ser rivais na etapa de classificação. Isso acontece porque as duas seleções estão no pote 2 segundo a ordem confirmada pela Fifa nesta quinta-feira (16).

Os outros integrantes deste pote são: Colômbia, Croácia, Peru, México, Uruguai e Suíça. Entretanto, pelos critérios estabelecidos pela Fifa uma chave não pode ter duas seleções do mesmo continente, com exceção da Europa. Assim, já estão descartados como adversários Colômbia, Peru e Uruguai.

O adversário do pote 2 terá de vir do quinteto formado por Croácia, Espanha, Inglaterra, México e Suíça. Desde que o sistema de grupos na primeira fase foi adotada em Mundiais, em 1950, a única vez que o Brasil teve um campeão mundial em sua chave foi em 1970, no México.

A adversária foi a Inglaterra, justamente o que pode acontecer agora. Naquela ocasião, a seleção brasileira venceu por 1 a 0, com gol de Jairzinho. O jogo ficou marcado pela defesa de Gordon Banks em cabeçada de Pelé. Na Copa da Rússia, o Brasil também pode ter duas seleções europeias em seu grupo.

São três equipes do continente no pote 3 e uma no pote 4. Para elaboração dos potes, a Fifa usou como critério a posição das seleções em seu ranking de outubro. A única que não teve a colocação respeitada foi a Rússia, anfitriã e obrigatoriamente uma das oito cabeças de chave.

Os russos ocupam apenas a 65ª posição, atrás de diversas seleções que nem sequer passaram perto de ir para a Copa, como Bolívia, China, Haiti, Venezuela, entre outros. Todos os detalhes do sorteio serão divulgados pela Fifa dentro dos próximos dias.

COMO FICARAM OS POTES

POTE 1 Rússia Alemanha Brasil Portugal Argentina Bélgica Polônia França

POTE 2 Espanha Peru Suíça Inglaterra Colômbia México Uruguai Croácia

POTE 3 Dinamarca Islândia Costa Rica Suécia Tunísia Egito Senegal Irã

POTE 4 Sérvia Nigéria Austrália Japão Marrocos Panamá Coreia do Sul Arábia Saudita

- Sorteio será realizado em 1º de dezembro no Kremlin, em Moscou

- Países de uma mesma confederação não podem se enfrentar na 1ª fase, com exceção da Europa

- Europa não pode ter mais de duas seleções em um mesmo grupo