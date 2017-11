Postos de saúde têm programação sobre cuidados dos homens

Um mês para lembrar que eles precisam se cuidar: no Novembro Azul a prefeitura de Curitiba incentiva ações para que os homens cuidem da própria saúde.

A preocupação não é à toa: os homens são 47,7% da população curitibana, mas poderiam ocupar uma maior proporção caso se colocassem em menos situações de risco – violências, acidentes de trânsito e de trabalho –, adotassem mais hábitos saudáveis e dessem mais atenção quando o corpo dá os primeiros sinais de que algo não está bem.

Para ajudar a mudar esse quadro, os postos de saúde ofertam, durante este mês, ações extras voltadas para o público masculino. “Culturalmente, para o homem, procurar ajuda em saúde ainda é visto como é sinal de fraqueza. Queremos mostrar que procurar ajuda especializada é, ao contrário, sinal de força e inteligência”, destaca o coordenador da Saúde do Homem da Secretaria Municipal da Saúde, Homero Luis de Aquino Palma.

Apesar de o mote do Novembro Azul ter iniciado com o Dia Mundial do Câncer de Próstata (17 de novembro), a preocupação é com a saúde global do homem. Afinal, as principais causas de mortalidade masculina são outras.

No Brasil, o que mais mata a população masculina entre os 20 e 59 anos são as causas externas, como agressões e acidentes de veículos, que correspondem a 36,4% dos óbitos. Em seguida, vêm as doenças do aparelho circulatório (17,7% das mortes).

O câncer, em suas diferentes formas, aparece em terceiro lugar no ranking. O de próstata, em específico, é a 12ª causa de morte por câncer entre homens de até 59 anos, com aumento de sua incidência a partir dos 60 anos. “Por isso, o foco do Novembro Azul é a saúde global masculina”, ressalta Palma.

Homens com mais de 60 anos que sintam alguma mudança em seu aparelho urinário – mudança no fluxo da urina, incontinência ou aumento da frequência da vontade de urinar, por exemplo - são os que devem procurar um posto de saúde para uma consulta, que pode resultar na solicitação de exames para a detecção precoce.

Entre os cuidados gerais para uma vida saudável, os postos de saúde ofertam aos homens atividades que focam a melhoria da qualidade de vida, com programas de atividades físicas, alimentação saudável e orientações para mudanças de hábitos como fumo e abuso do álcool.

Saúde do Homem

A atual gestão da Prefeitura criou uma Coordenação da Saúde do Homem na Secretaria Municipal da Saúde, direcionada em desenvolver ações para cuidado da saúde do público masculino, como o objetivo de melhorar sua qualidade de vida e reduzir os índices de óbitos na faixa etária de 20 a 59 anos nas causas mais comuns.

Confira algumas das ações realizadas nos Postos de Saúde durante o Novembro Azul:

17/11 (sexta-feira)

Rua da Cidadania de Santa Felicidade – 10h - Orientações aos homens e apresentação de músicas ao vivo.

18/11 (sábado)

Unidade de Saúde Abaeté – das 8h às 12h – Avaliação de lesão bucal e física, atendimento médico e enfermagem.

Unidade de Saúde Fernando de Noronha – das 8h às 12h – teste rápido para sífilis e HIV, consulta com clínico geral, coleta de preventivo.

Unidade de Saúde Santa Efigênia – das 8h às 12h – teste rápido para sífilis e HIV, avaliação de lesão bucal, orientações de IST, coleta de preventivo.

20/11 (segunda-feira)

Unidade de Saúde Butiatuvinha –8h – Discussão sobre cuidados na Saúde do Homem.

Unidade de Saúde Palmeiras –7h30 e 13h30 - Sala de espera abortando temas da Saúde do homem; captar homens para avaliação clínica e orientações de autocuidado, incentivar a adesão ao Grupo de Tabagismo.

22/11 (quarta-feira)

Unidade de Saúde Nova Orleans – 9h - Palestras no Grupo de Atividades Físicas no espaço da Igreja Santo Antônio do Orleans;

Unidade de Saúde Rio Bonito –8h e 10h - Palestra com educador físico sobre saúde do homem, autocuidado, prevenção, DST, HIV e orientações gerais; prática de atividades físicas.

Unidade de Saúde Moradias da Ordem – 14h – Orientação de autocuidado do público masculino.

23/11 (quinta-feira)

Rua da Cidadania de Santa Felicidade – das 9h às 12h - Verificação da pressão arterial, glicemia, orientações gerais da saúde do homem, avaliação do pé diabético, distribuição de botons.

Unidade de Saúde Santos Andrade – 13h30 - Palestra sobre alimentação saudável, câncer bucal e câncer de próstata.

24/11 (sexta-feira)

Unidade São Braz – das 13h às 16h - Educação em saúde para população masculina sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s), A importância da realizações de exames e consultas regulares como forma de prevenção.

Unidade de Saúde Pompeia – 13h30– Orientação de Saúde, verificação de pressão arterial e glicemia de pacientes crônicos.

Unidade de Saúde Palmeiras – 15h - Sala de espera abortando temas da Saúde do homem; captar homens para avaliação clínica e orientações de autocuidado, incentivar a adesão ao Grupo de Tabagismo.

Unidade de Saúde Monteiro Lobato – Das 8 às 12 horas. Aferição glicemia, pressão arterial, avaliação de pé diabético e eletrocardiograma.

25/11 (sábado)

Unidade de Saúde Bom Pastor – 8h às 12h - Saúde Geral do Homem.

Unidade de Saúde Dom Bosco – 8h às 12h- Avaliação Clínica, vacinas, eletrocardiograma, triagem da visão Escala de Snellen, teste rápido de HIV sífilis, avaliação do pé de diabético.

Parque Atuba – das 13h às 17h – Teste rápido para sífilis e HIV, avaliação de lesão bucal, orientações de IST e saúde do homem, realização de bioimpedância, atividade física (programação sujeita a alteração).

29/11 (quarta-feira)

Farol do Saber Pinheiros – 15h - A Unidade de Saúde Pinheiros promove roda de conversas com usuários do Farol e comunidade em geral sobre a Saúde do Homem.

Unidade de Saúde Rio Bonito – 8h30 e 11h - Palestra com fisioterapeuta sobre saúde do homem, autocuidado, prevenção, DST, HIV e orientações gerais; prática de atividades físicas.