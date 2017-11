Urbs coloca linhas especiais em operação para concurso do ENCCEJA

A Urbs (Urbanização de Curitiba S/A) disponibilizará neste domingo (19) três linhas de ônibus especiais para atender os candidatos do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA)-2017.

As provas ocorrerão em vários locais, em dois períodos: das 9h às 13h e das 15h30 às 20h30.

As linhas Faculdade Santa Cruz, Campina do Siqueira-Terminal Santa Felicidade e Campina do Siqueira-Tuiuti/Barigui circularão o dia todo. A Faculdade Santa Cruz. Para o retorno os ônibus aguardarão o término das provas.

Além destas três, a Urbs também elaborou uma tabela indicando as linhas que atendem cada local de prova e o ponto de parada mais perto. (Veja aqui a tabela completa com as linhas).

Linhas especiais ENCCEJA

1 - Faculdade Santa Cruz (Campus Sede): Saídas do Terminal Capão, a partir das 7h.

2 - Campina do Siqueira-Terminal Santa Felicidade: Saídas começam às 6h25, do Terminal Santa Felicidade e às 6h50 do terminal Campina do Siqueira.

3- Campina do Siqueira-Tuiuti/Barigui: saídas começam às 6h30 do terminal Campina do Siqueira. À tarde, a partir das 12h.

Horários das provas

Manhã

Fechamento dos portões: 08:45

Início das provas: 9h

Término das provas:13h



Tarde

Fechamento dos portões: 15h15

Início das provas: 15h30

Término das provas: 20h30