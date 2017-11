Grupo hegemônico completa dez anos no comando do Corinthians

Site oficial de Andres Sanchez (foto: Reprodução/Andressanchez.com.br)

ALEX SABINO SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois que o processo de impeachment do presidente Roberto de Andrade naufragou, em fevereiro deste ano, o deputado federal Andrés Sanchez (PT-SP) se reuniu com lideres da oposição no Corinthians. Pediu para que, em nome do clube, os ânimos se acalmassem.

Era uma tarefa difícil. Mas quem mais poderia fazê-la? Ex-presidente, responsável pela montagem da equipe que seria campeã mundial em 2012, referência na construção do Itaquerão, Sanchez é a face mais visível da "Renovação e Transparência", o grupo político que, neste mês, completou dez anos no comando do Corinthians.

Mesmo relutante, ele anunciou nesta quarta (15) que será o candidato do movimento à presidência do Corinthians, em fevereiro de 2018. Se eleito, comandará o clube pela segunda vez. Já o havia feito entre 2007 e 2011. Ele não teve sucesso em pacificar o Parque São Jorge porque não conseguiu sequer manter a ordem em seu grupo, que se dividiu em dissidências. Ao se licenciar da presidência no final de 2011, deixou o poder de forma interina para Roberto de Andrade e depois apoiou a eleição de Mario Gobbi.

Em 2015, foi um dos fiadores da candidatura de Andrade. Com o passar do tempo, teve relação ruim com ambos. Pessoas próximas a Sanchez disseram à reportagem que no início do ano, ele não foi recebido por Roberto de Andrade no Parque São Jorge, quando tentou conversar com o atual presidente sobre os problemas do clube. Ameaçado pelo impeachment, Andrade foi ao encontro do líder político pedir apoio e foi atendido. Sanchez adiou a decisão sobre a candidatura enquanto pôde.

Decidiu colocar a campanha na rua para manter a "Renovação e Transparência" no poder. "O grupo pediu para o Andrés se candidatar porque o clube passa por um momento administrativo complicado", afirma o atual vice-presidente André Luiz de Oliveira, conhecido no Parque São Jorge como André Negão, aliado de todas as horas de Sanchez. A disputa pelo poder interno dividiu o grupo. Um exemplo foi a criação do "Corinthians Grande", movimento composto por Sergio Alvarenga, Fernando Alba e Felipe Ezebella, todos ex-integrantes da "Renovação e Transparência".

Ezebella será candidato a presidente. "A grande questão é que ao chegar aos dez anos hoje em dia, eles [integrantes do grupo que comanda o Corinthians] vivem um momento diferente. Nitidamente há um quadro de esgotamento da capacidade de resolver os problemas do clube.

Mesmo tendo realizado coisas boas e essas precisam ser reconhecidas, a coisa mais complicada foi a ausência de transparência nas contas e na gestão", afirma Antônio Roque Citadini, um dos candidatos da oposição no pleito marcado para fevereiro de 2018. Citadini contesta a "transparência". Mas a "renovação" também pode ser discutida e não apenas por ser usada por um grupo que já está no poder há uma década.

Dos possíveis candidatos à Presidência, quatro foram integrantes da diretoria em pelo menos parte dos 14 anos em que Alberto Dualib foi presidente (entre 1993 e 2007): Andrés Sanchez, Paulo Garcia, Antonio Roque Citadini e Romeu Tuma Júnior. Osmar Stabile também é candidato. Há possibilidade de alianças até o pleito.

"Acho que é incontestável que existem dois Corinthians. Um antes e um depois da 'Renovação e Transparência'. Foi um período em que o Corinthians ganhou destaque no cenário mundial. Existem problemas, claro, mas no geral o Corinthians está muito melhor. O Corinthians precisa muito mais do Andrés do que o Andrés precisa do Corinthians", afirma Sergio Janikian, diretor de futebol em 2015, na administração de Roberto de Andrade, e que também se afastou do grupo político que domina o Parque São Jorge há uma década. Nem todos concordam com essa visão.

"Eles traíram a confiança do associado quando pregaram a renovação e a transparência. O que menos se viu no Corinthians nesses dez anos foi sinal de renovação, principalmente nos métodos, e menos ainda transparência. É tudo nebuloso. Eles agem como se tivessem descoberto o Corinthians", reclama Romeu Tuma Júnior, candidato à presidência pela oposição.

PELA UNIÃO — "Relutei um pouco, mas decidi aceitar o desafio. A gente tem de fazer uma opção na vida e eu fiz a minha. Por isso que vou me licenciar na Câmara [dos Deputados] para me dedicar ao clube. O Corinthians é uma paixão", disse Andrés.

Dentro de campo, foram dez títulos conquistados. A média é de um troféu por ano. A partir de 2007 (quando aconteceu o rebaixamento para a segunda divisão), o Corinthians venceu a Série B (2008), Paulista (2009, 2013 e 2017), Copa do Brasil (2009), Brasileiro (2011 e 2015), Libertadores e Mundial (ambos em 2012).

A situação é diferente fora dos gramados. A conta da construção do estádio se tornou impagável e há conselheiros que defendem uma ação do clube na Justiça contra a Odebrecht, alegando que os valores da obra saíram de controle e que a arena não está terminada, algo que a construtora nega. Sanchez afirma já ter conversado com pessoas da Odebrecht para solucionar a questão.

Conselheiros ouvidos pela reportagem acreditam que a situação pode chegar a um ponto de impasse se nada for feito nos próximos meses. O Corinthians não terá condições de arcar com os pagamentos e a Caixa Econômica Federal, credora dos empréstimos, não terá coragem de arcar com o custo político de tirar o estádio de um dos clubes de maior torcida do país por falta de pagamento. Ainda pesa sobre Sanchez a promessa não cumprida, feita em 2013, de vender os naming rights do Itaquerão por R$ 400 milhões.

A habilidade política dos integrantes da "Renovação e Transparência" será colocada à prova na eleição porque será o primeiro pleito em que chapas poderão concorrer sem estarem ligadas a um candidato à presidência e com apenas 25 nomes para o conselho deliberativo. Até 2015, era preciso uma lista com 100. Isso deverá fracionar a votação, obrigar os grupos políticos a fazerem alianças mais amplas e lidarem com interesses mais diversos.

"São dez anos em que o Corinthians passou a ter estádio, CT, conquistou Libertadores, Mundial... Foi um crescimento absurdo", completa Janikian. Pelo currículo, pela história no clube e por ter a máquina da Renovação e Transparência, Andrés Sanchez é o favorito para ser eleito presidente.