Brasileiro terá mais feriados prolongados em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 45 dias do fim do ano, o brasileiro já pode começar a fazer seus planos para descansar em 2018 -dos 13 feriados oficiais e nacionais de 2018, dez poderão ser prolongados. Seguindo o ritmo de 2017, com nove bons feriados para "emendar", a maior parte das datas comemorativas do próximo ano cai no fim ou no começo da semana. Muitas empresas, então, optam por "enforcar" os dias entre as datas oficiais e o final de semana.

Ao todo, serão seis feriados na quinta e sexta-feira e quatro na segunda e terça. Se o trabalhador conseguir folgar em todos os feriados oficiais e facultativos, terá 17 dias de descanso, um a mais que este ano. De acordo com o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o calendário oficial com as datas nacionais deverá ser lançado em dezembro. Não entram na lista as comemorações municipais -como aniversários da cidade ou de padroeiros- ou estaduais facultativas.