Tribunal Regional Federal do Rio determina prisão de presidente da Alerj

LUCAS VETTORAZZO RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Os juízes do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio, decidiram pela prisão imediata dos deputados estaduais Jorge Picciani, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Edson Albertassi e Paulo Mello. Os três integram a cúpula do PMDB do Rio e são investigados no âmbito da operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato que apura favorecimento de empresas de ônibus por parlamentares fluminenses. Leis teriam sido elaboradas sob medida para atender aos interesses das empresas de ônibus do Estado mediante suposto pagamento de propina. Os juízes da primeira sessão especializada do Tribunal Regional Federal decidiram por cinco votos a zero pela prisão dos três deputados e seu consequente afastamento das funções parlamentares. Os magistrados decidiram pela expedição da ordem de prisão imediatamente. Caberá à Polícia Federal cumprir ou não a ordem de imediato. Apesar da decisão, caberá a Assembleia Legislativa referendar ou não a determinação. Pode ocorrer, por exemplo, de a Assembleia reformar a decisão. A Alerj informou que ainda não foi notificada do pedido de prisão. Assim que receber, a casa irá chamar uma sessão extraordinária para deliberar o assunto.