Justiça aprova extradição de ex-presidente da Conmebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O juiz paraguaio Humberto Otazu aprovou nesta quinta-feira (16) a extradição de Nicolas Leoz, que presidiu a Conmebol entre 1986 e 2013, para os Estados Unidos. Acusado de corrupção, Leoz cumpria prisão domiciliar no Peru há cerca de um ano. As informações são do jornal "ABC", do Paraguai.

Nos EUA, o ex-dirigente responderá por crimes de suborno e lavagem de propina: Leoz é acusado de receber propina em troca de direitos de TV de Copa do Mundo nos anos 90, e de pedir vantagens para apoiar a candidatura da Inglaterra para sede do Mundial em 2011. À publicação paraguaia, Leoz rejeitou todas as acusações e disse que irá recorrer da decisão que determinou a extradição.

A decisão coincide com o andamento do julgamento do caso Fifa nos EUA, que tem como réus, nesta etapa, José Angel Napout, um dos sucessores de Leoz na Conmebol, o ex-presidente da CBF José Maria Marin e o ex-mandatário da Federação Peruana de Futebol, Manuel Burga. Em testemunhos dados durante o processo nos últimos dias, o empresário argentino Alejandro Burzaco, da empresa Torneos y Competencias, vem incriminando os dirigentes pelo recebimento de propinas em troca de direitos de transmissão de competições na América do Sul –a TyC era responsável por intermediar a venda dos direitos no continente.