Polícia apreende cerca de três toneladas de maconha no Paraná e em São Paulo

(foto: Polícia Civil)

Cerca de três toneladas de maconha foram apreendidas nos últimos dias pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) com o apoio das polícias Rodoviária Estadual e Militar em diferentes regiões no Interior do Paraná além do estado de São Paulo (SP).

Durante a primeira ação conjunta, entre Denarc e policiais rodoviários de São Paulo, na última segunda-feira dia (13), a equipe apreendeu cerca de 1,5 mil toneladas de maconha e uma carreta Bitrem vermelha. Um homem, de 41 anos, foi preso em flagrante.

De acordo com a polícia, a equipe operacional chegou ao suspeito através de uma denúncia anônima. O homem foi encontrado em um posto de combustíveis, que fica as margens da rodovia SP-258, na divisa das cidades de Sengés (PR) e Itararé (SP).

