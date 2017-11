Conselho de engenharia e agronomia realiza eleições para presidente

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) promove no dia 15 de dezembro eleições gerais para presidência do conselho. O pleito será realizado simultaneamente em todo o país, das 9h às 19h, obedecidos os horários locais. Além do presidente do conselho, serão eleitos: 27 presidentes dos Creas (conselhos regionais), bem como diretores gerais e administrativos das Caixas de Assistência dos Profissionais e conselheiros federais de diversos Estados. O Confea surgiu oficialmente com esse nome em dezembro de 1933, por decreto promulgado pelo então presidente da República Getúlio Vargas (1882-1954). Além de engenheiros, o conselho representa também geógrafos, geólogos, meteorologistas, tecnólogos dessas modalidades, técnicos industriais e agrícolas e suas especializações. Em seus cadastros, estão registrados cerca de um milhão de profissionais. O Confea regulamenta e fiscaliza o exercício profissional dos que atuam nas áreas que representa e é a instância máxima à qual um profissional pode recorrer no que se refere ao regulamento do seu trabalho.