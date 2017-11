Chefe da Polícia Federal defende trabalho contra 'fake news'

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, disse que a instituição deve participar das discussões promovidas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sobre combate a "fake news" (notícias fabricadas e muitas vezes divulgadas sob falsas fachadas de veículos reais).

"Dentro de uma sociedade democrática onde a Polícia Federal faz o seu papel investigativo, ela não pode ser alijada de qualquer possibilidade de crime que aconteça na sociedade", disse ele a jornalistas nesta quinta-feira (16) em evento no tribunal. "A PF é uma polícia judiciaria. Então, qualquer notícia de crime que esteja acontecendo no país vai ser apurada", completou.

O TSE discute formação um grupo de trabalho para avaliar a disseminação de fake news durante as eleições de 2018. A preocupação do tribunal é com o impacto desse tipo de fraude na definição do voto do eleitor, uma vez que essas informações falsas são divulgadas na internet, em especial em redes sociais e aplicativos de mensagem, e atingem milhões de pessoas.