(foto: Reprodução/Twitter)

A delegação do Paraná Clube ficou cinco horas parada na estrada nessa quinta-feira (dia 16) à tarde. Na metade do caminho entre Recife, onde enfrentou o Santa Cruz, na última terça-feira, até Maceió, cidade em que vai encarar o CRB, no sábado, o ônibus com o time encontrou uma manifestação bloqueando a BR-101.

O protesto é de servidores da Prefeitura de Novo Lino, em Alagoas. O ponto onde ocorre a manifestação fica a 100 km de Maceió, destino final do ônibus do Paraná Clube.

Depois de ficar cinco horas parado, o Paraná decidiu seguir caminho de outra forma. O ônibus ficou retido na barreira montada pelos manifestantes. Os jogadores foram a pé e passaram pelo protesto, em seguida, pediram táxis para seguir até Maceió.

O time paranaense acabou chegando ao hotel em Maceió às 18h30 (de Brasília). A previsão de chegada era às 13h30 (de Brasília).

O twitter do Paraná Clube informou o fato e publicou foto do ocorrido. Jogadores do clube também postaram comentários e fotos sobre a manifestação nas redes sociais.

O Paraná enfrenta o CRB no sábado, às 17h30 (horário de Brasília).