Canô Restô Bar terá filé de igreja e festival de curtas no sábado

(foto: Divulgação)

Sábado é dia de reunir amigos e família com um belo churrasco como pano de fundo. Melhor ainda se o churrasqueiro de plantão não for você e o cenário for um verdadeiro refúgio verde no centro da cidade. A partir do dia 18 de novembro, o Canô Restô Bar abre suas portas mais cedo aos sábados com um cardápio diferenciado: o delicioso filé de Igreja que será servido no jardim da casa.

Tradicional pelas terrinhas daqui, o famoso filé é um churrasco típico de um corte específico do boi, composto por aquela bonita peça de contrafilé, mignon e maminha com osso. O filé de Igreja do Canô ainda acompanha salada, farofa, batatas fritas, arroz, maionese e vinagrete. O valor é R$70 e serve de duas a três pessoas.

O filé de Igreja será servido no Canô somente aos sábados no almoço, das 12h às 15h. O bar ainda conta com cardápio diferenciado com pegada baiana, caipirinhas e drinks deliciosos, cerveja gelada e atendimento único.

Final de tarde com cinema no jardim

Criado com muito axé e valorizando a arte e a cultura brasileira, o Canô Restô Bar prepara uma surpresa para aproveitar o espaço do jardim da casa. A cada quinze dias, aos sábados, acontecerá a mostra de curtas Canô, projeto assinado pelo produtor e diretor paranaense Thiago Busse, que trará a cada edição a exibição de um curta metragem, seguido de conversa informal e presença do diretor do filme. A mostra acontecerá no jardim, e em caso de chuva na parte interna da casa, às 19 horas.

“A ideia da mostra de curtas Canô é justamente aproveitar esse espaço incrível a céu aberto para levar a arte do cinema paranaense a um maior número de pessoas, num local descontraído como um bar. Tenho certeza que nesse projeto teremos muitos talentos e criaremos novos cinéfilos”, relata Thiago Busse, curador do projeto.

A Mostra terá sua estreia com o filme “A Fábrica”, do diretor Aly Muritiba, no dia 18 de novembro. Ao todo o projeto terá cinco edições, sempre aos sábados, a cada quinze dias, no mesmo horário.

Confira a sinopse do filme:

Um presidiário convence sua mãe a arriscar a própria segurança para levar um aparelho celular para ele dentro da penitenciária.

Ficha técnica: A Fábrica - 35mm / 15’ / 2011 / Brasil

Sobre o Canô

Inaugurado em março de 2016, o Canô é um verdadeiro refúgio colorido. Trazendo o conceito tropical brasileiro, o espaço foi criado da ideia de reunir no mesmo local boa música, ambiente descontraído e original, além de ótima comida e bebidas. Suas origens obrigatoriamente remetem à Bahia e seus personagens. Canô, grande mãe acolhedora, cede um pouco do seu espírito para um ambiente aconchegante, que promete fazer todos se sentirem em casa. O Canô possui dois salões coloridos pelos painéis dos artistas plásticos Felipe Tosin e Gustas, que dão um toque de originalidade ao projeto da arquiteta Renata Mueller.

SERVIÇO:

Canô Resto Bar

Endereço: Rua MateusLeme, 787.

Atendimento: Terça-feira a sábado.

Horário: aos sábados aberto no almoço, das 12h às 15h. De terça a sábado, das 18h à meia noite.

Informações e reservas: (41) 3085-9148