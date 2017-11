Quase um ano após o acidente, Follmann faz 1º treino com bola

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase um ano após a tragédia aérea com o avião da Chapecoense, o goleiro Jackson Follmann, 25, realizou nesta quinta-feira (16) seu primeiro treino com bola na Arena Condá, em Chapecó. Com os preparadores de goleiro Rogério Maia e Marcelo Kunst, Follman fez vários tipos de exercício.

Logo após a atividade, ele afirmou que "hoje foi um dos dias mais felizes durante e. Nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre o que você perde é de fato um prejuízo", escreveu o goleiro em uma rede social. Follmann teve parte da perna direita amputada em razão do acidente. Ele também sofreu ferimentos no tornozelo esquerdo, que já está recuperado. Follmann foi um dos seis sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense, que vitimou 71 pessoas, incluindo 19 atletas e 24 membros da delegação. Os outros sobreviventes foram o zagueiro Neto, o lateral Alan Ruschel, o jornalista Rafael Henzel, e os bolivianos comissários de voo Ximena Suarez e Erwin Tumiri.