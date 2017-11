Selena e Bieber são flagrados se beijando após jogo de hockey

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após muita especulação sobre a volta de Selena Gomez, 25, e Justin Bieber, 23, o casal foi flagrado se beijando durante um jogo de hockey do cantor na última quarta (15). Foi divulgado em outubro que Gomez terminou o namoro de dez meses com o cantor The Weeknd. Desde então, ela e Bieber foram vistos em diversos encontros. De acordo com o site "TMZ", foi Bieber quem quis retomar a relação após Gomez ter uma experiência de quase-morte.

Em maio de 2017, a cantora passou por um transplante de rim em decorrência da sua luta contra o lúpus. Na época, o cantor teria percebido seus sentimentos por Gomez e se aproximou da cantora para tentar ganhá-la de volta. A dupla assumiu o namoro publicamente em 2010 e permaneceu junta, entre idas e vindas, até 2015. Desde então, Bieber já esteve em supostas relações com as famosas Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Nicola Peltz e Sofia Richie.