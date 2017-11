Salão do Automóvel de Curitiba vai acontecer no Expo Renault Barigui

(foto: Divulgação)

O evento automotivo mais esperado e glamoroso do Sul do País, o Salão do Automóvel de Curitiba, está confirmado para acontecer entre os dias 23 e 27 de novembro, no Expo Renault Barigui. De acordo com o organizador do evento, Joe Araujo Junior, a feira tem expectativa de atrair aproximadamente 40 mil pessoas, que poderão conferir importantes lançamentos e produtos das principais marcas nacionais e internacionais, através de seus concessionários. Nesta edição, o destaque será para os superesportivos apresentados como Ferrari, por exemblo, que estarão disponíveis para venda. Também haverá a exposição de veículos “fora-de-série”, carros antigos, motocicletas e embarcações, o que torna o evento uma mostra ampla e diversificada.

Esta edição do evento, que reunirá cerca de 30 stands durante os cinco dias de feira, terá o diferencial de começar na quinta-feira (23) e ser finalizado, estrategicamente, na segunda-feira (27), visando o melhor atendimento aos clientes interessados em boa negociação para fechamento das vendas, comenta Junior. “Devido ao alto fluxo de visitantes que sempre temos aos sábados e domingos, resolvemos finalizar na segunda-feira, para que dessa forma pudéssemos dar atenção aos clientes que pretendem aproveitar as condições diferenciadas e únicas oferecidas no evento, para fechar negócio".

O Salão do Automóvel de Curitiba chega a sua 17ª edição, tornando-se uma referência em evento institucional e comercial no segmento automotivo e ao gosto dos curitibanos.

Em breve serão confirmadas as marcas presentes no evento e os valores dos ingressos.

SERVIÇO:

Salão do Automóvel de Curitiba

Datas: 23 a 27 de novembro de 2017 (Quinta, sexta, sábado, domingo e segunda).

Local: Expo Renault Barigui (Rodovia do Café (BR 277) KM 0 – Santo Inácio).

Horários:

23/11 - (Quinta-feira) das 17h às 22h.

24 /11 - (Sexta-feira) das 17h às 22h.

25 /11 - (Sábado) das 14h às 21h.

26 /11 - (Domingo) das 14h às 21h.

27/11 - (Segunda) das 17h às 22h.

Informações:

http://www.salaodoautomoveldecuritiba.com.br/