Barroso nega intenção de ser candidato à Presidência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em nota divulgada à imprensa, Luís Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), negou ter intenção de se candidatar à Presidência da República. O ministro se manifestou após ser citado pelo colunista da Folha Elio Gaspari como um possível nome para a disputa de 2018. "Admitindo-se que Barbosa resolva ficar fora da disputa, é possível que o ministro Luís Roberto Barroso entre na raia. Ele não tem a marca do ex-presidente do STF, mas preenche o requisito da ficha limpa de quem nunca se meteu em política eleitoral nem com governos", escreveu Gaspari.

Barroso, no entanto, descartou a possibilidade de ser candidato em texto divulgado nesta quarta (15). "Em definitivo, asseguro que não passa pela minha cabeça qualquer projeto eleitoral, circunstância que comprometeria a autoridade e a independência de minhas posições", afirmou o ministro.

Leia a nota completa:

"Li hoje o artigo de Elio Gaspari que, analisando o quadro político, menciona o meu nome como possível alternativa a candidato a Presidente da República. Gostaria de afirmar, de forma categórica, que eu vivo para pensar o Brasil e ajudar a aprimorar as instituições, mas sempre dentro da minha missão como professor e, circunstancialmente, como Ministro do STF. Em definitivo, asseguro que não passa pela minha cabeça qualquer projeto eleitoral, circunstância que comprometeria a autoridade e a independência de minhas posições."