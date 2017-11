- Balança comercial de 2016 é positiva em US$ 47,7 bilhões, o maior superavit da história. Segundo dados divulgados no dia 2 pelo governo, resultado positivo recorde foi possível porque, enquanto as exportações recuaram 3,5% em relação a 2015, as importações sofreram ainda mais e caíram 20,1% na mesma comparação. - No dia 2, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, concede liminar que suspende o bloqueio das contas do Estado do Rio. União havia determinado o bloqueio de R$ 192 milhões das contas do Estado. Cármen Lúcia reconheceu a dívida do Estado com a União, mas pediu reavaliação das condições e formas de pagamento à União. - Pedidos de recuperação judicial de empresas dão um salto de 44,8% em 2016 sobre o ano anterior, para 1.863 casos, recorde da série iniciada em 2006, segundo dados divulgados no dia 3 pela Serasa. Micro e pequenas empresas lideravam pedidos de recuperação judicial, com 1.134 casos, seguidas pelas médias (470) e grandes (259). - Apple aceita, no dia 5, uma solicitação das autoridades da China para remover o aplicativo do “New York Times” de sua loja de apps no país. Trata-se de uma nova etapa da repressão a veículos estrangeiros de mídia, intensificada após Xi Jinping chegar à presidência, quatro anos atrás. - Afetado por forte concorrência, McDonald’s anuncia no dia 9 a venda de 80% de suas operações na China e em Hong Kong ao grupo Citic e ao fundo americano Carlyle Group. Valor do negócio é de US$ 2,08 bilhões e inclui 1.750 restaurantes que possui na China. - Copom (Comitê de Política Monetária) supreende o mercado e anuncia no dia 11 a redução da Selic (taxa básica de juros) em 0,75 ponto percentual, para 13% ao ano. Foi o terceiro corte seguido da taxa e o primeiro acima de 0,25 ponto percentual, dentro do atual ciclo de afrouxamento monetário. - Ano de 2016 encerra com inflação em 6,29%, segundo dados divulgados pelo IBGE no dia 11. Foi a primeira vez desde 2014 que o índice oficial de inflação fica abaixo do teto da meta do governo, de 6,5%. - Em acordo anunciado no dia 11, Volkswagen admite culpa por três crimes e pagará US$ 4,3 bilhões em indenizações. Em troca, o Departamento da Justiça dos EUA se comprometeu a encerrar uma investigação sobre o escândalo relacionado às emissões de poluentes por seus veículos diesel. - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações informa no dia 13 que não haverá mudanças no modelo atual de planos de banda larga fixa, contrariando declarações feitas pelo ministro Gilberto Kassab, que defendia a adoção de regulamentação que permitiria que as operadoras vendessem pacotes com limites de dados ao serviço. - Segundo relatório divulgado no dia 16 pelo FMI, a estimativa de crescimento do PIB do Brasil em 2017 será de 0,2%, menos que os já modestos 0,5% previstos em outubro. Relatório também aumenta levemente sua projeção de crescimento dos EUA no primeiro ano de Trump no governo, de 1,8% em outubro para 1,9%. - No dia 24, a Justiça das Ilhas Cayman bloqueia US$ 63 milhões em bens do empresário Eike Batista, a pedido de fundos que investiram em seus negócios de exploração de petróleo. De acordo com a decisão, havia provas de que Eike tentou dissolver suas empresas nos meses prévios à sua declaração de quebra, em outubro de 2013. - Presidente Michel Temer assina no dia 26 um termo de compromisso que oferece socorro financeiro ao Estado do Rio por três anos. Em compensação à ajuda de R$ 62,4 bilhões, o Estado tem de aprovar um pacote de medidas que inclui cortes de despesas e a venda da companhia de saneamento do Rio, a Cedae. - Banco Central divulga no dia 26 as novas regras para uso do rotativo do cartão de crédito. Linha emergencial usada por quem não consegue pagar o valor integral da dívida só poderá ser usada entre o vencimento da conta e a data de liquidação da fatura seguinte. - Contas do governo federal têm deficit primário de R$ 154,2 bilhões em 2016, o pior resultado desde 1997, segundo informação divulgada no dia 30 pelo Tesouro. Resultado é R$ 16,3 bilhões menor do que a meta aprovada pelo Congresso para o ano, que era de um rombo de no máximo R$ 170,5 bilhões. É o terceiro ano seguido de resultado negativo nas contas federais. - Taxa de desemprego no Brasil sobe para 12% no trimestre encerrado em dezembro, segundo dados do IBGE divulgados no dia 31. É a proporção mais elevada já registrada pela série histórica da pesquisa, iniciada em 2012. Número de desocupados de 12,342 milhões no trimestre encerrado em dezembro de 2016, também é recorde.