Jorge Picciani e Paulo Melo se entregam à polícia no Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os deputados estaduais Jorge Picciani, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e Paulo Melo se entregaram à Polícia Federal nesta quinta-feira (16). Mais cedo, juízes do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio, expediram os mandados de prisão deles e também de Edson Albertassi.

Os três integram a cúpula do PMDB do Rio e são investigados no âmbito da operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato que apura favorecimento de empresas de ônibus por parlamentares fluminenses. Picciani chegou às 16h42 na sede da polícia acompanhado do advogado Nelio Machado. Melo, por sua vez, chegou escoltado por policiais federais e sem o seu tradicional bigode. Ele já foi presidente da Alerj e é um dos principais nomes do PMDB no Estado.