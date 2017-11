Radialista americana acusa senador democrata de assédio sexual

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador democrata Al Franken (Minnesota) foi acusado de assédio sexual por uma radialista de Los Angeles. Leeann Tweeden relatou que Franken teria a beijado à força e tocado em seus seios enquanto ela dormia. O democrata, que pediu desculpas em um comunicado feito hoje, disse não se lembrar do fato. O episódio, relatado em uma postagem no blog da emissora na qual Leeann trabalha, teria ocorrido em 2006, quando ela e Franken, então comediante, foram escalados para apresentações diante de tropas das Forças Armadas americanas no Oriente Médio. Franken se junta à crescente galeria de personalidades acusadas de assédio ou abuso sexual, capitaneada pelo produtor de cinema Harvey Weinstein. No mundo da política, o candidato republicano ao Senado por Alabama, Roy Moore, foi acusado por nove mulheres de abordagem indevida e/ou estupro. Algumas delas eram menores de idade quando dos episódios. Em resposta à acusação contra Franken, o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, pediu ao Comitê de Ética da casa que investigue o caso.