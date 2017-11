Stallone no filme Falcão (foto: Divulgação)

O ator Sylvester Stallone é acusado de abusar sexualmente de uma fã de 16 anos. Segundo o tabloide inglês "The Daily Mail", o ator teria forçado a jovem a fazer sexo com ele e seu guarda-costas, Michael De Luca, nos anos 1980.

O caso teria ocorrido em 1986, durante a produção do filme "Falcão - O campeão dos campeões", que chegou aos cinemas no ano seguinte. Na reportagem, o jornal publicou até reproduções de um registro policioal da época.

O ator, que na época tinha 40 anos, teria dado a chave do seu quarto num Hotel de Las Vegas para a adolescente. Ela manteve relações consensuais com ele, mas não sabia que o guarda-costas estava escondido no banheiro. Ele teria entrado no quarto e a forçado, junto com Stallone, a fazer sexo oral nele.

Segundo o jornal, a jovem decidiu não denunciar o caso na época por se sentir amedrontada e humilhada. Ela relatou, inclusive, que o ator teria a ameaçado caso ela contasse algo sobre o ocorrido, já que os dois eram casados.