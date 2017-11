TCE aprova contas do governo Beto Richa de 2016 com ressalvas

(foto: Wagner Araújo/TCE)

O Tribunal de Contas do Estado aprovou hoje as contas do governo Beto Richa de 2016. O parecer do relator, conselheiro Fábio Camargo, apontou 14 ressalvas, 9 determinações e 3 recomendações. Os conselheiros decidiram ainda determinar uma “Tomada de Contas Extraordinária” para monitorar o cumprimento dessas ressalvas e determinações, que segundo eles, tem sido repetidas nos últimos anos.

Entre os problemas apontados estão o não repasse da contribuição patronal ao Paraná Previdência, o que na avaliação do TCE, pode comprometer as finanças do fundo de aposentadoria e pensão dos servidores públicos estaduais no futuro.

