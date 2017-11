Astro da NBA, Curry dará aulas online para jovens

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Stephen Curry, astro do Golden State Warriors, atual campeão da NBA, também será professor. O armador firmou parceria com uma instituição de ensino à distância e dará aulas sobre fundamentos de basquete a jovens. Um dos jogadores mais habilidosos da liga norte-americana profissional, Curry usará vídeos para ensinar os mecanismos básicos da modalidade.

"Quero que as pessoas vejam como eu invisto em meu desempenho, como treino, o que faço nas minhas atividades e como é meu trabalho mental", explicou o armador em entrevista à ESPN norte-americana. "O objetivo é que todos evoluam e aproveitem melhor o basquete. Quero que eles se desafiem e vejam o jogo de uma forma diferente", completou Curry, duas vezes escolhido como o melhor jogador da temporada na NBA (MVP, sigla em inglês).

A MasterClass, empresa que fechou parceria com Curry, planeja repetir a experiência dos vídeos online em outras modalidades —eles já assinaram contrato com a tenista norte-americana Serena Williams, ex-número 1 do mundo. As aulas custam entre R$ 295,45 e R$ 590,90.