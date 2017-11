Inter trata renovação de contrato de D'Alessandro

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A permanência de D'Alessandro no Internacional será pauta de uma reunião em Porto Alegre na próxima semana. Depois do jogo diante do Goiás, no sábado (18), o time colorado receberá o empresário Matias Aldao para tratar de um novo contrato com seu capitão. No mês passado, o camisa 10 indicou que irá ampliar o vínculo. Falta botar tudo no papel. Aos 36 anos, D'Alessandro tem contrato até dezembro.

O Inter, no começo do ano, ofereceu renovação, mas a negociação não foi adiante a pedido do atleta. A ideia do meia era esperar o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Na última terça-feira (14), com o empate sem gols diante do Oeste, o Inter carimbou o retorno à elite do futebol brasileiro e deu a senha para que a renovação virasse, enfim, assunto. Depois da partida em Barueri, D'Ale acionou seu representante e combinou a viagem dele ao Brasil.

O Internacional ainda aguardar um dia exato para sentar e conversar com D'Alessandro e Matias Aldao. Na mesa estarão tópicos como tempo do novo contrato e salário. A última renovação de D'Ale com o clube gaúcho ocorreu no final de 2014. No contrato foi incluída uma cláusula que controla a variação cambial e salva os dois lados de uma mudança muito brusca na cotação do dólar. A moeda é usada como base para os vencimentos do meia.

Contratado na metade de 2008, D'Alessandro se tornou ídolo da torcida e símbolo de uma era vitoriosa e rica do clube gaúcho. Em 2012, ele recusou oferta da China e permaneceu em Porto Alegre. Quatro anos depois, por diferença com os dirigentes, pediu e foi emprestado ao River Plate, da Argentina. Assistiu, de Buenos Aires, ao primeiro rebaixamento da história do Inter. Em janeiro, voltou para ajudar a conduzir o clube de volta à elite.