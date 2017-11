Rio registra dia mais quente da primavera, com termômetros acima dos 40º C

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro marcou nesta quinta (16) a temperatura mais quente da primavera, com os termômetros assinalando 40,6º C em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. De acordo com a meteorologista Juliana Hermsdorff, do Centro de Operações Rio, as temperaturas foram elevadas hoje no Rio devido à formação de um sistema de alta pressão simultaneamente a uma massa de ar quente e seco. As informações são da Agência Brasil. A meteorologista disse ainda que a umidade relativa do ar chegou a menos de 30% em alguns pontos da cidade, o que obrigou o carioca a beber mais água e se hidratar bastante, devido à sensação térmica, que chegou a mais de 50º C. De acordo com a meteorologista, esse componente com baixa umidade relativa do ar não favorece a chegada de chuvas para as próximas horas, e o tempo quente deve permanecer amanhã (17), com a máxima podendo ser superior à de hoje, com os termômetros chegando aos 41º C. Para o final de semana, entretanto, o tempo pode mudar. No sábado (18), o dia ainda será de tempo quente, com a máxima podendo chegar aos 39º C, mas, no final da noite, chega uma frente fria, precedida de ventos fortes com rajadas. Poderá ter chuva moderada à ocasionalmente forte, mas bem rápida. De acordo com o Sistema Alerta Rio, a frente fria provocará, no domingo (19), uma queda brusca na temperatura, com a máxima ficando em torno dos 27º C. Na segunda-feira (20), feriado no Estado do Rio, data em que se comemora o Dia da Consciência Negra, será de chuva, com a máxima ficando em torno dos 24 ºC.