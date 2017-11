SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme que reúne os super-heróis Batman, Mulher-Maravilha, Flash, Aquaman, Superman e Cyborg arrecadou mais de R$ 13 milhões nesta quinta-feira (16), seu primeiro dia em cartaz no Brasil, segundo dados da Warner Bros. Pictures. Caso o ritmo de arrecadação se mantenha até domingo (19), quando se encerra o primeiro fim de semana de exibição, "Liga da Justiça" poderá superar outras estreias bem sucedidas na história no país. Os heróis da DC Comics podem ultrapassar o recorde dos lançamentos de "Capitão América: Guerra Civil" (2016), com R$ 44 milhões; "Batman vs. Superman: A Origem da Justiça" (2016), com R$ 41 milhões; e "Esquadrão Suicida" (2016), com R$ 39 milhões arrecadados nos primeiros dias de exibição. O mote narrativo do longa é a habitual ameaça à vida na Terra, da qual Batman não consegue enfrentar sozinho e pede ajuda ao Superman, Flash, Cyborg e Mulher-Maravilha —protagonista do sucesso que rendeu R$ 2,7 bilhões. O filme é dirigido por Zack Snyder, responsável por pelo mesmo recordista "Batman vs Superman: A Origem da Justiça" (2016), "O Homem de Aço" (2013) e "300" (2006).