Exército entrega fuzis para a Polícia Rodoviária Federal

O Exército entregou fuzis para a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A solenidade aconteceu ontem, no Quartel-General do Pinheirinho. A 5ª Região Militar (5ª RM) doou 26 fuzis 7,62 mm M964, 52 carregadores e 26 bandoleiras à PRF do Paraná e Santa Catarina.

O armamento será utilizado, após um período de treinamento, para incrementar o poder de fogo das equipes que atuam nas estradas brasileiras nas duas regiões que recebem grande trânsito transfronteiriço de cargas. São 20 armas para o Paraná e 6 para Santa Catarina, de acordo com solicitação da própria PRF.

“O Exército doou 100% do armamento solicitado pela PRF, o que caracteriza a cooperação entre as Agências de acordo com a nova dinâmica das Forças de Segurança no combate do crime organizado”, afirmou o Comandante da 5ª RM, General de Brigada Aléssio Oliveira da Silva.

O processo de doação foi iniciado há cerca de um ano em virtude da escalada das atividades de atuação de organizações criminosas nas rodovias federais, que utilizam, com frequência crescente, armamentos de natureza militar, como fuzis e metralhadoras.

O FAL (Fuzil Automático Leve) é um fuzil de combate de projeto belga fabricado em dez países, inclusive o Brasil. É um dos fuzis mais utilizados na história, já usado em mais de 90 países, sendo um dos mais famosos do mundo. O Exército brasileiro utiliza quatro versões dele.