Testemunha afirma que Messi recebeu US$ 200 mil para jogar pela seleção

SILAS MARTÍ NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - Lionel Messi, astro do Barcelona e cinco vezes eleito melhor jogador do mundo, é mais um citado no escândalo de corrupção da Fifa. Em seu terceiro dia de depoimento, Alejandro Burzaco, o empresário argentino que controlava a Torneos y Competencias, disse ter pago US$ 200 mil ao atleta por sua participação por amistosos. Não ficou claro se o valor era um cachê.

Os jogadores convocados geralmente não recebem dinheiro pelas participações em jogos das seleções. Burzaco é uma das principais testemunhas da acusação no caso que investiga como dirigentes do futebol teriam recebido até R$ 500 milhões em propina nas últimas duas décadas.

O delator estava sendo interrogado pelo advogado John Pappalardo, que representa o réu paraguaio Juan Ángel Napout, ex-presidente da Conmebol e da federação de futebol de seu país. Pappalardo perguntou à testemunha sobre os vários pagamentos que realizou, sem especificar se esse, no caso, era propina ou não.

Burzaco disse que pagou Messi e outros jogadores da seleção de futebol da Argentina, sem dizer os nomes dos demais. Mesmo diante da corte no Brooklyn, Burzaco não disfarçou rivalidades no futebol latino-americano nem suas preferências por clubes. Quando questionado sobre o que era River Plate, disse que era o melhor time que existe.

Em resposta a outra pergunta do advogado que queria saber se o Brasil era a maior potência do futebol na região, Burzaco respondeu que os maiores eram "Argentina e Brasil". Nesta ordem. O pai de Lionel, Jorge Messi, disse que o jogador não pretende comentar o assunto, por enquanto.