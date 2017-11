Depois de se apresentar para mais de 100 mil pessoas em 40 cidades brasileiras, retorna a Curitiba a sensação brasileira do universo Minecraft. Com realização da Prime, o youtuber Marco Tulio traz na bagagem o seu novo show “Authentic Games: A Festa dos Youtubers”, amanhã em única apresentação no palco do Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 15horas. Para que os maninhos e maninhas não percam um minuto dessa viagem inesquecível. Foram criados novos quadros, personagens, números musicais e dicas para se dar bem no Minecraft, tudo com muita interatividade com o público em um cenário reformulado. Um espetáculo para toda a família curtir.

A estrutura do evento inclui 70 metros de telões, apresentação de bonecos de espuma com 2,5 metros do Authentic Games e da Lídia, a namorada perfeita.