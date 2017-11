Marco Luque volta a Curitiba com ‘1, 2, 3 Testando’

Marco Luque interpreta vários personagens (foto: Gustavo Arrais)

Depois do sucesso no ano passado, Marco Luque volta a Curitiba. Um dos integrantes da equipe do “Altas Horas”, na Globo, e da nova temporada do “Vai Que Cola”, do Multishow, o ator e humorista traz para a capital paranaense seu mais recente espetáculo “1, 2, 3 Testando”, que mistura stand up com apresentações de personagens e improviso. Com realização da Prime, o espetáculo acontece amanhã no palco do Teatro Positivo - Grande Auditório (R: Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300) às 21h15.

Reunindo toda a experiência como ator, humorista, dublador e apresentador, Luque mostrará ao público paranaense várias surpresas e improvisos no show que mistura stand up e personagens populares na tevê e no YouTube. Não ficarão de fora alguns de seus personagens mais carismáticos como Mustafary, um vegetariano preocupado com a sustentabilidade do planeta, que estourou nas redes sociais com seu vídeo sobre o “serumaninho”, um cachorro que o perseguiu em uma praia, o motoboy Jackson Five e seu preciso relato sobre a difícil convivência entre motos e carros nas Metrópoles e o taxista Silas Simplesmente, que incrementou seu táxi para agradar aos famosos.

SERVIÇO

MARCO LUQUE – ‘1,2,3 Testando’

Quando: Amanhã, às 21h15

Onde: Teatro Positivo – Grande Auditório (R. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5.300)

Duração do show: cerca de 90min

Ingressos: variam de R$40,00 (meia-entrada) a R$150,00 (inteira), de acordo com o setor no Disk Ingressos

Classificação etária: Livre