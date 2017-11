Reclassificação de novela atesta inutilidade da Classificação Indicativa

Vira e mexe pipocam notícias sobre mudanças da “classificação indicativa” de programas e novelas pelo Ministério da Justiça. Mais que assunto cansativo, a insistência em se tomar conhecimento da existência de um grupo de pessoas, em hipotética condição de donas e senhoras da situação, preocupadas com isso. Ou anunciando alterações que, na ordem das coisas, batem no absurdo do ridículo. Parece que o Brasil insiste em continuar no atraso em certas coisas. Último exemplo: ‘Bicho do Mato’, em reprise na Record (por favor, atenção no “reprise”), de 10 anos passou a ser recomendada para maiores de 12. Justificativa: “tendência a consumo de drogas lícitas, linguagem de conteúdo sexual, apelo sexual e insinuação sexual”. Mas peraí: ‘Bicho do Mato’ não é aquela mesma, sem tirar nem pôr, que foi levada ao ar pela primeira vez em 2006, com 212 capítulos. A sua reapresentação de agora estreou em agosto? Por baixo, são mais três meses nessa conta. E só agora foram enxergar esses problemas todos? Deixe-me rir.

Um esforço só

Chama atenção de todos o esforço dos funcionários da Globo envolvidos na reconstrução dos cenários de ‘Deus Salve o Rei’, próxima novela das 19h. Pessoas dos mais diversos escalões. A vontade parece que é uma só. Passar literalmente por cima das pequenas marcas que ainda restam do recente incêndio que atingiu boa parte das suas instalações.

Aos próprios olhos

A sensação de aprontar tudo o mais rápido possível passa para qualquer um em visita ou a trabalho nos Estúdios Globo. É de se louvar e reconhecer o profissionalismo deste pessoal.

Não é de agora

Nos muitos incêndios que atingiram as emissoras de televisão, os do passado e os de agora, os criminosos ou não, essa atitude de querer salvar alguma coisa e colocar rapidamente tudo em ordem sempre se repetiu. De acordo com o pessoal da novela, em duas ou três semanas já estará tudo em ordem novamente.

Loteria

O quadro ‘Jogo dos Pontinhos’, um dos principais do ‘Programa Silvio Santos’, no SBT, terá duas novidades na bancada, muito em breve. Mara Maravilha, a primeira, no lugar do Carlinhos Aguiar, e outra pessoa em substituição a Patrícia Abravanel, grávida. Na lista de apostas, Dudu Camargo, Mamma Bruschetta ou Maisa Silva.

Jantar beneficente

Tiago Abravanel leva o ‘Baile do Abrava’, nesta sexta-feira, para a Casa de Campo, do The Royal Palm Plaza, em Campinas. Show beneficente, com toda renda revertida para a Casa de Maria de Nazaré, que assiste 800 crianças da periferia da cidade.

Assunto interno

Ainda que levemente, usando de todos os cuidados que o assunto requer, representantes das partes têm discutido, já há algum tempo, a possibilidade de ser diminuído ainda mais o espaço da igreja nas madrugadas da Record. Se for possível, deixar pela metade. Das quatro horas atuais, ficarem apenas duas.

Duas coisas

Se de um lado esta é uma reivindicação antiga, essencial para melhorar a média/dia da Record em sua disputa com o SBT, por outro existem questões delicadas a serem enfrentadas. A principal delas: com as quatro horas atuais, fica mais fácil operacionalizar o dinheiro que a igreja coloca lá dentro.

Nos costumes

Edney Silvestre fez uso de uma bicicleta, prioridade no trânsito de lá, para conhecer Copenhague, capital da Dinamarca, tema do ‘Globo Repórter’ desta sexta. Uma terra de reis e rainhas, príncipes e princesas, e excelente qualidade de vida, mas de uma simplicidade que impressiona.

Vamos que vamos

A tão anunciada viagem de parte do elenco e equipe de ‘Apocalipse’ para os Estados Unidos, no final de tudo, não aconteceu. Perda de tempo à parte, resolveram gravar cenas que seriam indispensáveis em Nova York nos estúdios da própria Casablanca.

Como está fica

Pelo andar da carruagem, “Tempo de Amar” não terá nenhum novo ator ou atriz, com pegada de humor, reivindicação feita no grupo de discussão da novela. E não haverá porque existe a certeza que ele já existe no núcleo da Deborah Evelyn, dos italianos, no cabaré. Só não chegou ainda a ponto de uma torta na cara. Mas se precisar...

‘O Nosso Amor a Gente Inventa’, série criada e conduzida por Sarah Oliveira, estreia sua segunda temporada na web na próxima sexta-feira, dia 24.

Bate – Rebate Ainda não existe certeza da presença da Band na transmissão do sorteio da Copa da Rússia em 1º de dezembro...

... Isso vai depender do que irá acontecer ao longo desses próximos dias...

... Globo, SporTV e Fox estão confirmados.

Thereza Falcão e Alessandro Marson, autores de ‘Novo Mundo’, com novo trabalho, já ocupam lugar na fila das 6 da Globo.

No SBT existe a certeza que ‘Poliana’, a sua nova novela, não irá estrear antes do final de abril...

... Ou até mesmo nos primeiros dias de maio. Ficará no ar durante dois anos.

Viva fixou para 15 de janeiro a estreia da novela ‘Bebê a Bordo’, do Carlos Lombardi...

... Antes dela, em 18 de dezembro, entra ‘O Fim do Mundo’, de Dias Gomes.

O filme ‘Entre Irmãs’, do Breno Silveira, será exibido em série de quatro episódios na Globo...

... Estreia no dia 2 de janeiro, com Nanda Costa e Marjorie Estiano nos principais papéis.

C´est fini

Entre fim de dezembro e começo de janeiro, haverá uma grande reunião na Globo a fim de alinhavar a chamada “Grade da Copa”. Momento no qual serão conhecidos os programas que não irão ao ar ou terão edições mais curtas. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!