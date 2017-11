SESI Música une Mano Trio e João Bosco no mesmo palco

O projeto SESI Música, iniciativa do SESI Cultura Paraná, leva para o palco do Teatro SESI Campus da Indústria, no dia 18 de novembro, às 20h, uma formação inusitada: o grupo de música instrumental brasileira Mano a Mano Trio convida o renomado compositor mineiro João Bosco para uma apresentação inédita.

Com 45 anos de carreira, mais de 1 milhão de visualizações no Youtube e mais de 200 mil inscritos no Spotify, João Bosco, no auge dos seus 71 anos de idade, é uma referência dentro da história da música popular brasileira e se destaca pela constante invenção. Recentemente, lançou o 26º álbum de sua discografia intitulado “Mano que Zuera”, com algumas canções inéditas. Prestigiado por suas composições autorais e puramente brasileiras, o músico já foi indicado oito vezes ao Grammy Latino e, em 2017, foi o único compositor brasileiro a receber o Prêmio à Excelência Musical, que será entregue em uma cerimônia privada em Las Vegas, nos Estados Unidos, no dia 15 de novembro.

No show do Teatro SESI Campus da Indústria, Mano a Mano Trio aproveita para revisitar, sob novos olhares e arranjos especiais, as canções clássicas do artista, além de interpretar composições que fazem referência a outros ícones da música popular brasileira. O público contará ainda com um momento intimista de voz e violão, no qual João Bosco irá apresentar sucessos do seu vasto repertório. O espetáculo inédito terá a duração média de 90 minutos e passeará pelo universo erudito, do choro, jazz e samba.

Influenciado pelos gêneros de jazz, bossa nova e tropicalismo, João Bosco sempre se dedicou demasiadamente à carreira musical. Em 1967, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, na casa do pintor Carlos Scliar, conheceu Vinícius de Moraes, com o qual compôs incríveis canções, como: “Rosa dos Ventos”, “Samba do Pouso” e “O mergulhador”. Em 1970, encontrou aquele que se seria o seu mais frequente parceiro ao longo de sua carreira, o compositor e escritor brasileiro Aldir Blanc. O grupo de música instrumental brasileira Mano a Mano Trio desenvolve um trabalho que valoriza a música brasileira por meio de um repertório de obras reconhecidas do cancioneiro popular e das vertentes modernas da música.

SERVIÇO

Mano Trio e Joâo Bosco

Quando: Amanhã, às 20 horas

Onde: Teatro Sesi Campus da Indústria (Rua Comendador Franco, nº 1341 – Jardim Botânico

Quanto: :R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia). www.diskingressos.com.br

Classificação: Livre

Contato: (41) 3271-9834