Liniker e os Caramelows trazem toda a diversidade e brasilidade de suas letras e músicas para Curitiba (foto: Divulgação)

A Caixa Cultural traz a Curitiba a música de Liniker e os Caramelows que apresenta o show ‘Flores na cabeça e Pétalas no Coração’. O grupo surgiu de forma inusitada. As cartas que Liniker Barros escreveu (e nunca endereçou) saíram do papel após o encontro entre Liniker e os músicos Rafael Barone (baixo), Péricles Zuanon (bateria), William Zaharanszki (guitarra) e Márcio Bortoloti (trompete), além das cantoras Renata Éssis e Bárbara Rosa (in memoriam). Juntos, em 2015, criaram a banda Liniker e os Caramelows.

Aquelas cartas, antes guardadas a sete chaves, ganharam a internet e o país por meio do EP Cru (2015) e, em seguida, pelo disco de estreia Remonta (2016) – este último, gravado no Red Bull Studios, produzido por Marcio Arantes e com participações de Tássia Reis, As Bahias e a Cozinha Mineira, Xênia França e Tulipa Ruiz. O grupo recebeu ainda o reforço de Fernando TRZ (teclados), Marja Nehme (percussão) e Eder Araújo (saxofone). Assim, o grupo levou o seu funzy – termo criado pelos integrantes para definir a sua música preta brasileira (ora bem-humorada, ora emocionalmente intensa), em uma mistura da R&B e Soul americanas com as raízes da música brasileira e africana, tudo apoiado na voz poderosa de Liniker Barros.

Iniciada com dois shows esgotados no Auditório Ibirapuera, em São Paulo, a turnê Remonta passou por 25 cidades em seis meses. No curto período de existência de Liniker e os Caramelows, a banda tocou em festivais renomados, como o Popload (São Paulo), Bananada (Goiânia), o Rec-Beat (Recife), o Psicodália (Rio Negrinho), o Meca (Inhotim), o MADA (Natal) e o BR-135 (São Luís). Também subiu a palcos emblemáticos, entre eles o Circo Voador, Ópera de Arame, Vivo Rio e o Teatro Municipal de São Paulo.

Neste período o grupo ainda realizou grandes parcerias musicais. Iniciando pelo projeto Salada das Frutas, conjuntamente com Tássia Reis e As Bahias e a Cozinha Mineira, onde levaram a pauta da representatividade de gênero e da música independente para novos palcos. Posteriormente, vieram parcerias com o grupo Bixiga 70, Elza Soares, Karina Buhr entre outros.

No momento, a banda se prepara para novos saltos. Liniker e os Caramelows partem para seus primeiros shows internacionais. A estreia fora do Brasil aconteceu no badalado South by Southwest (SXSW), em Austin, no Texas, Estados Unidos, seguida de outras apresentações previstas pela América Latina e pela Europa, levando as cartas de Liniker mundo afora.

Ouça Remonta Tour 2017

Spotify

Deezer

iTunes

Google Play

Napster

TIDAL

Serviço

Música: Liniker e os Caramelows apresentam Flores na Cabeça e Pétalas no Coração

Onde: CAIXA Cultural Curitiba, Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba (PR).

Quando: Hoje às 20h; e domingo, às 19h.

Quanto: vendas a partir de 11 de novembro (sábado). R$ 20 e R$ 10 (meia – conforme legislação e correntistas que pagarem com cartão de débito CAIXA). A compra pode ser feita com o cartão vale-cultura.

Bilheteria: (41) 2118-5111 (de terça a sábado, das 12h às 20h, e domingo, das 16h às 19h).

Classificação etária: Livre para todos os públicos

Lotação máxima: 125 lugares (2 para cadeirantes)