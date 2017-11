África do Sul tenta mediar saída de Mugabe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ditador do Zimbábue, Robert Mugabe, 93, e o comandante das Forças Armadas, Constantino Chiwenga, 61, se reuniram com representantes da África do Sul nesta quinta (16). Eles buscam uma solução para o impasse em que o país se vê desde a véspera, quando Mugabe foi detido por militares. As fotos do encontro na residência oficial foram publicadas pelo jornal estatal "Herald". Nas imagens, além do ditador e de Chiwenga, aparecem os ministros da Defesa e da Segurança de Estado dos dois países. Não foi divulgado o teor da conversa. Segundo a agência Reuters, a pressão para que Mugabe aceite a oferta de uma saída honrosa é cada vez maior. Uma fonte da agência conversou com aliados do líder, que disseram que ele não planeja renunciar antes das eleições agendadas para 2018. O Exército defende que Mugabe, que comanda o Zimbábue desde sua independência, em 1980, se retire sem alarde e permita uma transição pacífica para Emmerson Mnangagwa, o vice-presidente que o ditador demitiu na semana passada, desencadeando a crise política. Mugabe foi detido na quarta por um grupo de militares que se insurgiu contra o regime e ocupou as ruas da capital, Harare. Eles negam se tratar de um golpe de Estado. O ditador e sua mulher, Grace, 52, foram cercados pelos soldados de madrugada. Horas antes, centenas de membros das Forças Armadas haviam sitiado Harare e tomado prédios estatais, como a emissora pública ZBC. Na semana passada, Mugabe destituiu Mnangagwa, 75, apoiado pelos militares para suceder o ditador. Também houve o expurgo de altos funcionários do regime ligados ao vice. O mandatário o acusou de planejar sua derrubada. O comando das Forças Armadas e parte da União Nacional Africana Zimbabuana, partido do regime, interpretaram o gesto como abertura de caminho para que a primeira-dama assumisse o cargo na convenção da sigla. Apoiada pela juventude da agremiação, Grace é malquista pela população pelos altos gastos em tempos de crise.