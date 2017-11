Gilmar Mendes diz que abusos podem levar a extinção de delações

LETÍCIA CASADO BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Gilmar Mendes disse nesta quinta-feira (16) que o instituto da delação premiada fica ameaçado por eventuais ilegalidades feitas nos acordos. "Me parece extremamente importante que essas questões sejam colocadas para o aperfeiçoamento da delação premiada", disse. "É importante que eventuais erros que ocorram não contaminem o próprio instituto, porque daqui a pouco nós passamos a cogitar da sua própria extinção por conta dos abusos. É preciso corrigir os abusos", afirmou. Segundo ele, o roteiro de delação deve seguir o que está previsto na lei. "Na verdade, nós estamos discutindo há muito tempo no Supremo o aperfeiçoamento da delação premiada. É inegável que a delação teve um conteúdo, especialmente nos últimos anos, quase que revolucionário no que diz respeito ao combate à impunidade, ao combate à criminalidade", disse Gilmar. "O tribunal está em processo de aperfeiçoamento dessa questão [acordo de delação premiada]", desse o ministro a jornalistas após após participar de evento no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o qual ele preside. "Muitas vezes, as pessoas podem ser estimuladas a fazer delações que são impróprias, imputar crimes a outros para se livrar. Em suma, fazer uma negociação não exatamente perfeita, mas escusa. E o Supremo vem discutindo isso e está avançando em relação a essa temática", afirmou. RENATO PEREIRA Gilmar evitou comentar o caso específico do acordo de delação premiada do marqueteiro do PMDB Renato Pereira. Na terça-feira (14), Ricardo Lewandowski devolveu para a PGR (Procuradoria-Geral da República) a delação de Pereira para que a Procuradoria analise novamente as cláusulas. Ele entendeu que a PGR não poderia conceder benefícios que não têm amparo legal -como, por exemplo, a possibilidade de Pereira viajar enquanto cumprir pena. Além disso, ele disse que cabe apenas ao Judiciário "apreciar se o montante estimado [em multa] é o suficiente para a indenização dos danos causados pela infração, considerados os prejuízos sofridos pelo ofendido [erário e povo brasileiro]". Gilmar destacou que outros ministros já questionaram a PGR sobre termos de delação e de outros processos. Em junho, o STF discutiu os parâmetros dos acordos de delação premiada ao analisar o caso da JBS. Na ocasião, os ministros definiram que cabe ao relator analisar a validade, a legalidade e a voluntariedade da colaboração premiada na hora de fazer a homologação. Lewandowski afirmou à época que, em seu entendimento, a revisão da delação, ao final do processo, pode ser mais extensa -pode considerar não somente a eficácia do acordo, mas sua própria legalidade. Tal análise ampla pode, no limite, levar à invalidação do acordo e dos processos que derivaram dele. Lewandowski não homologou a delação de Pereira por considerar que a legalidade de alguns termos é questionável.