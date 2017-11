Tribunal aprova contas do governo Beto Richa de 2016

Sessão do TCE de ontem: déficit de R$ 167,2 milhões na Previdência (foto: Wagner Araujo)

O Tribunal de Contas do Estado aprovou nesta quinta-feira (16) as contas do governo Beto Richa de 2016. O parecer do relator, conselheiro Fábio Camargo, apontou 14 ressalvas, 9 determinações e 3 recomendações. Os conselheiros decidiram ainda determinar uma “Tomada de Contas Extraordinária” para monitorar o cumprimento dessas ressalvas e determinações, que segundo eles, tem sido repetidas nos últimos anos.

Entre os problemas apontados estão o não repasse da contribuição patronal ao Paraná Previdência, o que na avaliação do TCE, pode comprometer as finanças do fundo de aposentadoria e pensão dos servidores públicos estaduais no futuro. O déficit, segundo o tribunal, chegou a R$ 167,2 milhões, de um total não repassado aos fundos previdenciários - previdência, financeiro e militar - de R$ 244,3 milhões, no ano passado.

A realização da tomada de contas foi proposta pelo conselheiro Artagão de Mattos Leão, que criticou o fato do Executivo não ter cumprido determinações ou resolvido ressalvas apontadas em anos anteriores. “Está na hora do Tribunal cobrar com mais veemência o atendimento de suas determinações e recomendações. Penso que está na hora do tribunal se impor”, disse Artagão. “E que multas atinjam o ordenador de despesas maior, os secretários de estado e presidentes dos demais órgãos”, defendeu o conselheiro, caso as determinações não sejam cumpridas.

Já o conselheiro Ivens Linhares discordou da coordenadoria de fiscalização do tribunal, que segundo ele, teria deixado de analisar 32 questões levantadas no ano anterior porque parte delas estaria com recursos pendentes. “Várias determinações sequer foram objeto do recurso. Mesmo em relação àquelas que pendem um recurso, me parece que deveria sim ser analisadas aquelas determinações”, afirmou.

Ciência - Outra questão apontada no relatório foi o não cumprimento da aplicação mínima em ciência e tecnologia. Pela Constituição Estadual, 2% da receita tributária deve ser destinada ao setor. No ano passado, o valor aplicado correspondeu a 1,97% desse montante. Isso significa que o governo estadual deve recompor R$ 6,8 milhões para a área.

Dívida - Entre as ressalvas apresentadas ontem também estão o baixo índice de cobrança dos créditos inscritos em dívida ativa: 0,36%. Ao mesmo tempo, a baixa por prescrição totalizou R$ 152,7 milhões, o que representa 36,12% do total de débitos de contribuintes em que não ocorreram por pagamento. O valor revela, segundo o relatório aumento “substancial” em relação a 2015 (20,05%) e 2014 (10,44%).

Por outro lado, a recuperação de créditos inscritos em dívida ativa apresentou, em 2016, índice de 2,06%, inferior ao exercício anterior (2,22%). Os dados demonstram ineficiência do Executivo na cobrança de valores devidos ao erário estadual, fato relevante, especialmente num momento em que o poder público busca fontes de receita para fazer frente às suas despesas, segundo o TCE.

Os conselheiros também aprovaram, por três votos a um, a proposta do conselheiro Ivens Linhares, de que os valores não aplicados em saúde em 2011 e 2012 recomponham o montante dirigido ao setor em 2017 - o que será objeto de análise nas contas do governador de 2017.