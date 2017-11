PF investiga vazamento de delação

O novo diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segóvia, atendeu o pedido do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), e abriu um inquérito para apurar o vazamento do acordo de colaboração premiada do marqueteiro Renato Pereira - responsável por campanhas eleitorais do ex-governador Sérgio Cabral.

A solicitação foi feita pelo ministro na última terça-feira, no mesmo despacho em que retirou o sigilo dos anexos entregues pelo marqueteiro. "Considerando que grande parte do que se contém neste feito, embora tramite em segredo de justiça, foi objeto de vazamentos ilícitos, determino que se oficie ao diretor-geral da PF, Fernando Segóvia, a fim de que sejam apurados no prazo de 60 dias as condutas em apreço", pediu Lewandowski. A PGR informou que a decisão que trata da apuração de vazamento seria analisada "com a urgência que o caso exige".