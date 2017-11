Câmara dos EUA aprova benefício aos mais ricos

A Câmara dos Deputados dos EUA aprovou ontem o projeto de reforma tributária que corta US$ 1,4 trilhão em impostos nos próximos dez anos e beneficia de maneira desproporcional as empresas e os contribuintes mais ricos e penaliza Estados democratas que cobram elevadas taxas locais. Mas para se transformar em lei, a proposta tem de passar no Senado, onde seu futuro é incerto. O presidente dos EUA, Donald Trump, e o Partido Republicano apostam na reforma tributária para terem seu primeiro trunfo no legislativo do atual governo, que completa dez meses sem nenhuma vitória de peso no Congresso, além da nomeação de um juiz conservador para a Suprema Corte. O projeto foi aprovado por 227 votos a 205. Nenhum deputado democrata apoiou a proposta. Treze republicanos se opuseram ao texto. A principal medida aprovada é a redução de 35% para 20% do imposto de renda pago pelas empresas americanas. O presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Paul Ryan, disse que os EUA têm a maior alíquota corporativa entre nações industrializadas e que a mudança é necessária para aumentar a competitividade.

ALEMANHA

Coalizão

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, procurou concluir as negociações formais para a formação de uma coalizão para o novo governo, dizendo que o sucesso enviaria um sinal importante "em um momento de grande polarização". A eleição geral na Alemanha de 24 de setembro deixou o bloco conservador de Merkel buscando uma coalizão não testada previamente com os democratas pró-negócios e o Partido Verde, tradicionalmente de esquerda. As partes pretendem decidir hoje ou amanhã se há espaço para passar para a próxima fase.

FRANÇA

Protestos

Dois dos maiores sindicatos da França estão promovendo protestos em escala nacional contra o presidente Emmanuel Macron e suas reformas econômicas. Ontem, um total de 170 protestos marcam o quarto dia, desde setembro, que manifestantes vão às ruas para expressar seu descontentamento com as políticas de Macron. O tamanho das manifestações, no entanto, tem recuado gradualmente. As novas medidas visam facilitar a contratação e a demissão de funcionários pelas empresas francesas e reduzir o poder de barganha coletivo.

CHINA

Dívida

A China anunciou ontem que não ofereceu qualquer alívio de dívida à Venezuela, mas disse confiar que o país conseguirá lidar com o problema. O comunicado do Ministério das Relações Exteriores veio um dia após a Rússia e a Venezuela assinarem um acordo que prevê o pagamento de US$ 3,15 bilhões da dívida em 10 anos. A Venezuela deve US$ 23 bilhões à China. "Nós acreditamos que o governo venezuelano e seu povo são capazes de lidar de maneira apropriada com a questão da dívida", disse o porta-voz do ministério, Geng Shuang.

BRIGA

Atirador

A polícia revelou a identidade do autor dos disparos feitos na terça-feira na Califórnia, em Rancho Tehama, a 190 quilômetros de Sacramento. Kevin Neal, 43 anos, foi morto pela polícia após disparos que causaram quatro mortes e deixaram dez feridos, entre eles sete crianças.A polícia informou que ele matou e escondeu o corpo da própria mulher antes de sair atirando em localidades diferentes e continua a trabalhar com a hipótese de que uma briga com vizinhos teria desencadeado a reação de Kevin Neal em executar o tiroteio.